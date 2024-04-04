Alparslan Türkeş’in Türk milletinin varoluş mücadelesinde önemli roller üstendiğini, cesareti, kararlılığı ve liderliğiyle Türk milletine ilham vermiş bir lider olduğunu söyleyen Ülkü Ocakları Başkanı Tosik: “Vefatının 27’inci yıl dönümünde Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i saygıyla anıyor, onun mücadele ruhunu ve vatan sevgisini daima yaşatmayı kendimize bir görev olarak kabul ediyoruz. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun” dedi.

Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Bugün, Türk siyasi hayatının önemli isimlerinden biri olan Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i ölüm yıldönümünde rahmet minnet ve dualarla anıyoruz. Alparslan Türkeş, Türk milletinin varoluş mücadelesinde önemli roller üstlenmiş, cesareti, kararlılığı ve liderliğiyle Türk milletine ilham vermiş bir liderdir.

Alparslan Türkeş, Türkiye için çalışan, mücadele eden ve her zaman Türk milletinin menfaatlerini ön planda tutan bir liderdi. O, Türk milliyetçiliğini ve Türk Ülküsünü savunmuş, ülkenin birlik ve beraberliği için çaba göstermiştir. Cesareti, kararlılığı ve vatanperverliğiyle Türk milletinin gönlünde taht kurmuş, onları aydınlatan bir ışık olmuştur. Ülkemizin zor ve sıkıntılı yıllarında haklı mücadelesiyle adından bahsettiren, milli birlik ve kardeşlik hissiyatını en fazla benimseyen lider Merhum Başbuğumuz Alpaslan Türkeş Bey’dir.

Merhum Başbuğumuzun iki kutlu emaneti olan Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları bugünkü zaman diliminde,bir yanda milli ve manevi değerlerin muhafızı diğer yanda da milletimizin istiklal güvencesi mertebesine erişmiştir.

Ancak unutmamalıyız ki Alparslan Türkeş, sadece bir siyasi lider değil, aynı zamanda bir aile babası, bir eş ve bir dosttu. Onun kişisel özellikleri, vatanseverliği ve adalet anlayışı da bizlere örnek olmalıdır. Bugün, Alparslan Türkeş'in ardından bıraktığı mirası ve Türk milletine kazandırdığı değerleri hatırlamak, onun önemini ve katkılarını anlamak adına önemlidir. Onun fikirleri ve idealleri, Türkiye'nin geleceğine ışık tutmaya devam etmektedir. Satanlardan, kaçanlardan, korkanlardan, yılanlardan, yorulanlardan, ilk zorlukta vazgeçenlerden olmadık, olmayacağız!”

Editör: Haber Merkezi