Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil için anma töreni düzenlendi.

Katılımcılar, tören öncesi köydeki şehitlik anıtını ziyaret edip katliamda hayatını kaybedenler için dua etti.

Başbağlar köyü meydanındaki kültür evi önünde gerçekleştirilen anma törenine, çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilerin ve bürokratların gönderdiği taziye mesajları da okundu.

Kültür evi içerisinde oluşturulan ve katliamda ölenlerin eşyalarının da bulunduğu müze, protokol üyelerince gezildi. Burada, katliamdan yaralı kurtulan köyün eski muhtarı Ali Akarpınar da katılımcılara o dönem yaşananları anlattı.

“BÜTÜN TÜRKİYEYİ

DERİNDEN ETKİLEDİ”

Vali Hamza Aydoğdu, kültür evi önündeki törende yaptığı konuşmada, herkesin ortak geçmişinde derin iz bırakan bir günü anmak üzere toplandıklarını, 5 Temmuz 1993'ün, Başbağlar'ın sessizliğine düşen o ağır acının tarihi olduğunu söyledi.

O karanlık günün, sadece Başbağlar’ı değil, tüm Türkiye’yi derinden etkilediğini vurgulayan Aydoğdu, "Ancak zaman içerisinde, acılar dayanışmaya, ortak sorumluluğa dönüşmüştür. (Başbağlar) Bu köy terk edilmemiş, unutulmamış, yalnız bırakılmamıştır. İnsanımız, sabırla, sükunetle, devlete güvenerek, milletine yaslanarak hayata tutunmuştur." dedi.

Vali Aydoğdu, ülkenin uzun yıllar farklı sınamalardan geçtiğini ifade ederek, bugün gelinen noktada, geçmişin acılarından ders alınarak huzuru, birliği önceleyen bir toplumsal iklimin giderek güçlendiğine hep birlikte şahitlik ettiklerini dile getirdi.

Başbağlar'ın kendilerine bıraktığı emanete sahip çıktıklarını ve bunun insani bir duruş olduğunu işaret eden Aydoğdu, şöyle devam etti: “Bugün bizler farklı şehirlerden, farklı yaşlardan, farklı hayat tecrübelerinden ve dünya görüşlerinden gelen insanlar olarak Başbağlar’da bir araya geldik. Lakin burada toplanmamıza vesile olan, şanlı bayrağımızın gölgesinde duyduğumuz ortak acı, paylaştığımız ortak hüzün ve sahip çıktığımız ortak duruştur. İşte bu duruş, bu birlik şuuru, bizleri millet kılan değerleri ayakta tutar, vatanımıza yönelen her türlü tehdide karşı yüreklerimizi siper etmemizi sağlar. Başbağlar'da hayatını kaybeden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, duayla yad ediyorum”

DÖNEMİN KAYMAKAMI

ATİLLA ŞAHİN ANLATTI

Katliamın yaşandığı dönemde Kemaliye Kaymakamı olan Mülkiye Başmüfettişi Atilla Şahin de Başbağlarlı vatandaşların, necip milletin en değerli örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Olaydan hemen sonra Yukarıumutlu köyü muhtarı Ahmet Yıldız'ın kendisini arayıp teröristlerin Başbağlar'ı bastığını bildirdiğini belirten Şahin, durumu hemen dönemin valisi rahmetli Recep Yazıcıoğlu'na ve güvenlik güçlerine söylediğini aktardı.

Köye çok zor şartlarda ulaştıklarını ve gördükleri manzaraya dayanamadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Şahin, şöyle devam etti: “Köye geldik ki bütün evler yanıyor, 28 vatan evladı şehit edilmiş, evlerde 5 canımız şehit olmuş yanmış, onların kokusu burnumuzun direklerini sızlatıyor. Çocuklar, kadınlar ağlıyor, bir çocuk, bir kadın düşünün ki herkesi kaybetmiş ortada kalmış. Böyle bir olay Türk tarihinde az yaşanmıştır, böyle bir katliamın ilk şahidi olmak hayatımdaki en zor anlardan biridir. Yüzlerce mermi sıkılmış cesetleri görünce uzun yıllar et yiyemedim, uzun yıllar o çocukların gözlerinin içine bakamadım”

“210 HANENİN 191'İ YAKILDI”

Başbağlar köyü muhtarı Ali Akpınar da 5 Temmuz 1993 Pazartesi günü akşam namazının kılındığı esnada vatan, millet ve din düşmanı hain bölücü teröristlerce köylerine baskın düzenlendiğini anlatarak, "Baskında 28 kişinin kurşuna dizilerek biri kadın biri çocuk olmak üzere 5 kişi evlerinde yakılarak şehit edilmiştir. Ayrıca köyün camisi, ilkokulu, imam evi, mahalle ve köy odası ile olay günü köyde bulunan 4 araç ve 210 hanenin 191'i yakılıp yıkıldı. Başbağlar, 5 Temmuz 1993 akşamında zulmün her türlüsünü yaşadı." dedi.

Bir kirli oyun kurulduğunu, bunun Allah'ın izni ve milletin ferasetiyle amacına ulaşamadığını aktaran Akpınar, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi, uzaktan gelerek acılarını paylaşanlara teşekkür etti.

Törene, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferdi Tanhan, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Milletvekilleri Mustafa Sarıgül, Veli Ağbaba, HÜDAPAR Milletvekili Faruk Dinç, İYİ Parti milletvekilleri Cihat Paçacı, Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Yasin Öztürk, Ayyüce Türkeş Taş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, hayatını kaybedenlerin aileleriyle vatandaşlar katıldı.

OLAY

Erzincan kent merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993 akşamı gelen PKK'lı teröristler, kadınları derede topladıktan sonra para, altın ve değerli eşyaları alarak yağmaladıkları evleri ateşe verdi. Önce 5 kişiyi bulundukları evleri ateşe vererek öldüren teröristler, daha sonra akşam namazı için camide olan 28 erkeği köy yakınındaki boş alanda topladı.

Bir süre örgüt propagandası yapan teröristler, daha sonra bu kişileri kurşuna dizdi. Olaydan sonra bölgede yapılan incelemede yüzlerce boş kovan bulundu.

