ÖSYM tarafından 8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından dereceye giren adaylar da belli olmuştu.

Bu kapsamda Osmancık Kariyer Akademi öğrencileri Alihan Akça, Pelin Akkoca, Muhammet Emirhan Tuncay, Bahadır Ateş, Zehranur Yoludoğru, Nil Nisa Dölcü, Ramazan Biçer, Melihşah Fındık, Mahmut Yener, Şerif Kemer, Emirhan Çapar ve Eslem Zehra Ekici ilçede ve ülke genelinde derece yaptılar.

Kariyer Akademi Kurs Merkezi de dereceye giren başarılı öğrencilerini altın ve plaket ile ödüllendirdi. Öğrencilerin ödüllerini Kurs Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yücel Kurşun ve Kurucu Müdür Alican Duman verdi. Öğrencilerini başarılarından dolayı kutlayan Kurşun ve Duman bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar dileyerek kendilerini en iyi yerlerde görmek istediklerine dikkat çekti.

Editör: SELDA FINDIK