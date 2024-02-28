Ahlatcı Holding tarafından Sungurlu İhtisas Savunma Sanayi Bölgesi’nde 1630 dönüm alana kurulan Gold Force Barut Fabrikası, yıllık 4 bin ton barut üretecek.

26 Mart 2024 tarihinde Çorum’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak birinci etabında, hafif silah mühimmatları için barut yapılacak.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’ne Ahlatcı Holding tarafından kurulan Türkiye’nin en büyük barut fabrikasının 26 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağı bildirildi.

26 Mart’ta Çorum’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, aynı gün Sungurlu’ya gelerek OSB’deki barut fabrikasının açılışını yapması bekleniyor.

13 Ağustos 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan Gold Force Sungurlu Barut Fabrikasının hafif silah mühimmatları için barut üretilecek olan ilk etabı devreye alınıyor. 26 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışının yapılması planlanan fabrikada tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın sayılı fabrikalarından biri olma özelliğinin yanı sıra, ham maddeleri Nitroselüloz ve Nitrogliserinin aynı lokasyonda üretildiği dünyanın ilk barut fabrikası unvanına sahip tesiste yıllık 4 bin ton barut üretilecek.

Sungurlu İhtisas Savunma Sanayi Bölgesi’nde 1630 dönüm araziye kurulan Küresel Barut Üretim Tesisi tamamen faaliyete geçtiğinde 2500 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.