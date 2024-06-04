Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden Ahlatcı Goldforce Barut Üretim Fabrikasını ziyaret etti. Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı öncülüğünde, Ahlatcı Holding CEO'su Kadri Samsunlu, Nanografi Genel Müdürü Mehmet Başçı ve Goldforce Genel Müdürü Mehmet Tök'le birlikte fabrikanın yapımı tamamlanan kısımlarını gezerek inşaatlar hakkında bilgi alan Başkan Dere, "Test üretimlerinin başlamış oluşuna müşahit olduğumuz ziyaretimiz neticesinde, ziyadesiyle mutlu olduk. Nazik misafirperverlikleri için kıymetli sanayicimiz Ahmet Ahlatcı'ya, Kadri Samsunlu'ya, Mehmet Tök'e teşekkürlerimi sunuyor, Sungurlu OSB'mizin gelişiminin son sürat devam ettiğini tüm hemşehrilerime bu vesileyle bildirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Editör: İHA AJANS