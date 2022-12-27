Milletvekili Kaya, Öğretmenevi’nde düzenlenen toplantıda kamu kurum kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Toplantıya Kaymakam Fatih Görmüş, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, AK Parti İlçe Başkanı Metin Özsarı ve İl Genel Meclisi üyeleri katıldı.

Hızla büyüyen Sungurlu’nun adını OSB ile duyurduğunu kaydeden Kaya, “Barut, fişek, kapsül fabrikaları ilçenin geleceğine katkı sağlayacak. Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere'ye katkılarından dolayı gönülden teşekkür ediyorum. Kaymakam beyin katkısı da büyük, ona da teşekkürler. Geçmişte Belediye ile TOKİ arasındaki sorunlar olmuştu bunu tolere ederek TOKİ konutu yapacağız. Konut sayısı etap etap devam edecek. Sungurlu'nun ihtiyaçları için hep birlikte elimizden geleni yapıyoruz. Jandarma binasının yanına emniyet müdürlüğü binası yapacağız. Saat kulesinin restorasyonunu yaptırdık. Yüzme havuzu, güreş eğitim merkezi, halı sahalar gibi spor yatırımları devam ediyor. Şehir her anlamda büyüyor. Kirankışla, Ortakışla, Diğ barajları devam ediyor. Sarıcalar bölgesine bir baraj kurmak istiyoruz, 70 bin dönüm arazi sulanacak. Demirseyh, Arifegazili, Tatlı barajları da devam ediyor. Alembeyli grup yolu yapıldı. Kızılırmak yolu 36 km yapmak için çalışmalar devam ediyor. Sungurlu'ya Bimsem açtık. Doktor açığını tamamladık. Sungurlu modern bir kent olacak” dedi.

(Haber Merkezi)