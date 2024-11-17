Baro Başkanı Turan Kalıpcı, Baro Yönetim Kurulu üyeleri, komisyonlardan sorumlu yönetim kurulu üyeleri ve komisyon başkanlarını bir araya getirerek önümüzdeki dönem için planlanan faaliyetleri görüştü.

Toplantıda Çorum Barosu’nun gelecekteki projeleri ve organizasyonel yapısının güçlendirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Katılımcılar, Çorum Barosu’nun hukuk camiasındaki etkisini artırmaya yönelik çeşitli önerilerde bulunarak, meslektaşlarıyla daha verimli bir iletişim ve işbirliği geliştirme yollarını ele aldı.

Baro Başkanı Turan Kalıpcı, toplantıya katılan tüm meslektaşlarına teşekkür ederek, önümüzdeki dönemdeki çalışmalarında başarılar diledi.

Editör: HABER MERKEZİ