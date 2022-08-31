Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri olarak 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü için bugün saat 18.00’de Çorum Kadeş Barış Meydanı’nda bir araya geleceklerini kaydeden Veldet, “Yapacağımız basın açıklamamıza barış türkülerimizi hep bir ağızdan söylemek üzere tüm halkımızı davet ediyoruz” diye konuştu.

KESK Dönüm Sözcüsü Nevzat Veldet, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

“İnsanlık tarihinin gördüğü en kanlı savaşlardan biri olan İkinci Dünya Savaşı’nın başladığı gün olan 1 Eylül, yarım asrı aşkın bir süredir, bütün dünya halkları tarafından, çeşitli etkinliklerle, savaşlara karşı barış, düşmanlıklara karşı kardeşlik duygularıyla kutlanmaktadır.

Barış, yüzyıllardır insanlığın en başta gelen arayışlarının başında gelmiştir. Barışı kazanmak, korumak ve onu geliştirmek, emekçilerin ve tüm insanlığın geleceğini kazanmak açısından bugün çok daha önemlidir. Bu nedenle barış mücadelesi, günümüzün en önde gelen ve en çok ihtiyaç duyulan mücadelesi konumunda olmak durumundadır. Çünkü barışın, kardeşliğin ve demokrasinin yerleşmediği ülkelerde, halkların biz emekçilerin var olan kazanımlarını koruyabilmesi mümkün değildir.

Korkudan uzak, huzur ve güvenlik içinde, onurlu ve insanca yaşamak, insanların en temel amaçlarından biridir. Bu nedenle; savaşsız ve sömürüsüz bir Dünya’da, barış içinde yaşamak her insan için bir haktır.

Günümüz Dünyasını kana ve gözyaşına bulayan emperyalist savaşları, halkları birbirine düşmanlaştıran işgal ve operasyonları, krizi, yoksulluğu ve işsizliği derinleştirirken, bir avuç zengin dışındaki herkesi açlık ve yoksulluğa mahkum etmeye devam ediyor. Bizler Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri olarak 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutluyor, savaşa karşı barış, ırkçılığa karşı eşitlik mücadelesini büyütüyoruz. 1 Eylül 2022 Perşembe günü saat 18.00’da Çorum Kadeş Barış Meydanı’nda yapacağımız basın açıklamamıza barış türkülerimizi hep bir ağızdan söylemek üzere tüm halkımızı davet ediyoruz.” (Haber Merkezi)

