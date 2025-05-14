Alınan bilgiye göre Ulukavak Mahallesi Sakarya 13. Sokak'ta bulunan 4 katlı binan 3. katında oturan 23 yaşındaki Kusay Kubilay Avcı, hava almak için çıktığı balkondan düştü
Gencin düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Avci, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
Avcının cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK