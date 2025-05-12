Süleyman T.(47) idaresindeki 06 FKT 72 otomobil Akkent Mahallesi Akkent 8. Cadde ile Akkent 1. Cadde kesişiminde kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten Akkent TOKİ Atletizm Sahası'na düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü ile eşi Emine A.(38) ve kızı Esra A.(5), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.