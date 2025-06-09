30 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında Karadağ’ın Bar şehrinde düzenlenen Çocuklar Karate Balkan Şampiyonası’nda Çorum Belediyesi Spor Kulübü’nün sporcularından Begüm Akpunar Balkan şampiyonu ve Buğra Özeker Balkan üçüncülüğü ile Çorum’a döndüler. Çorumlu sporcular için Karate İl Temsilcisi Samet Türe önderliğinde karşılama töreni düzenlendi. Coşkuyla karşılanan Çorumlu sporcular arkadaşlarına ve antrenörlerine teşekkür ederken, bu başarıların devam etmesi için çok çalışacaklarına vurgu yaptılar.

Karşılama töreninde konuşan Karate İl Temsilcisi Samet Türe, Çorum’un karate branşında her geçen gün daha da ileriye gittiğini belirterek, alınan bu derecelerin disiplinli çalışmanın, azmin ve doğru yönlendirmenin bir sonucu olduğunu vurguladı. Türe, altyapıdan yetişen sporcuların eşinin, Sevgi Güler Türe’nin desteğiyle keşfedildiğini ve bu başarılara katkı sağladığını ifade etti.

Çorum Belediyesi’nin her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğunu vurgulayan Samet Türe, özellikle Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. “Bu başarılar kolay kazanılmıyor. Bunlar Çorum adına tarihi başarılar. Daha da büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz,” diyerek sözlerini tamamladı.