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Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından yasak olarak amatör ve ticari avcılık yapan kişilere yönelik denetimler yapıldı.

Denetim sonucunda 2 kişiye idari para cezası uygulanırken, baraj içerisinde bulunan toplam 3 bin 400 metre ağa el konuldu.

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yasadışı avcılık faaliyetlerine ilişkin denetimlerimiz devam edecektir. Avcılarımızın kanun, yönetmelik ve tebliğe uymalarını istiyoruz” denildi.