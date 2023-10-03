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DÜZCE(İHA) - Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Apiterapi Kongresi” Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 1. Uluslararası Apiterapi Kongresi’nin açılış programına; Düzce Valisi Selçuk Aslan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, protokol üyeleri, arı birlik başkanları, yurt içi ve yurt dışından akademisyenler, araştırmacılar, arı üreticileri, basın mensupları ve öğrenciler katıldı.

3 gün süresince devam edecek programın açılış konuşmasını gerçekleştiren DAGEM Müdürü ve Kongre Başkanı Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, apiterapi için kullanılan arı ürünlerinin kullanımı ve uygulamalarını bilimsel bir çatı altında, otorite olan bilim insanlarıyla konuşmak ve ortak kararlar almak şeklinde açıkladı. Bu kararları ülkesel bazda almanın yeterli olmayacağını belirten Kekeçoğlu, ülkemizin ürettiği ürünlerin uluslararası düzeyde rağbet gördüğünü söyleyerek, bu düşüncede arı ürünleri ve apiterapi alanındaki standartları, dünya ülkelerindeki paydaşlarla oluşturmanın gerekliliği üzerinde durdu. Kongreye 12 farklı ülkeden ve ülkemizin önde gelen üniversitelerinden alanında uzman bilim insanlarının davet edildiğini ifade eden Kekeçoğlu, kongrede üretim aşamasından uygulama aşamasına kadar birçok konunun ele alınacağını ve bilimsel platformda münazara edileceğini sözlerine ekledi.





“Yüz yüze düzenlenen ilk büyük uluslararası apiterapi kongresi”

Uluslararası Apiterapi Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ali Timuçin Atayoğlu, apiterapinin giderek ilgi uyandıran bir konu haline geldiğini belirterek, ilk dönemlerde ziraat alanından; son dönemde ise Sağlık Bakanlığı’nın 2014 yılında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği’ni yayınlamasının ardından tıp alanından ilgi gördüğüne işaret etti. Daha önce bu konuda çevrim içi düzenlenen organizasyonun, geniş katılımlı ilk kez yüz yüze düzenlendiğini dile getiren Atayoğlu, kongrenin bilimsel paylaşım dışında önemli bir network fırsatı sunduğunun altını çizdi.



“Düzce Üniversitesi sektöre ciddi katkı sunuyor”

Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, Düzce Üniversitesi’nin sektöre ciddi katkı sunduğunu ifade ederek konuşmasına başladı. Ülkemizin endemik bitki ve ballı bitkiler yönünden dünyanın en zengin ülkesi olduğunu vurgulayan Ziya Şahin, Türkiye’nin apiterapide kullanılacak balları olduğunu söyleyerek, 2019 yılından itibarense propolisin zirvesinde olduklarına dikkat çekti. Ülkemizin Çin’le beraber bu alanda adından söz ettirdiğini belirten Şahin, özellikle kadınları da arıcılık sektörüne teşvik etmenin gerekli olduğunu dillendirdi.



“Ülkemiz bal üretimi ve kovan sayısı bakımdan dünyada ikinci”

Tarım ve Orman Bakanlığı Arıcılık Daire Başkanı İslam Köse, ülkemizin bal üretimi ve kovan sayısı bakımından dünyada ikinci sırada olduğunu dile getirerek, artık kovan başı verimliliği artırmak istediklerini söyledi. Düzce’nin arıcılıkta önemli bir yeri olduğunu belirten İslam Köse, Bakanlık olarak sağladıkları desteklerden söz ederek konuşmasını sonlandırdı.



“Kongre daha fazla uluslararası projelere zemin hazırlayacak”

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Türkiye’de ilk kez yüz yüze, Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde uluslararası boyutlu Apiterapi Kongresi düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Apiterapinin arı ürünlerinin sağlıkta kullanılması şeklinde tanımlandığını söyleyen Sözbir, arı zehrinin nörolojik vakalara ve romatizmal hastalıklara iyi geldiğinin literatürde mevcut olduğunu sözlerine ekledi. Verimli ve başarılı bir kongre temennisinde bulunan Rektör Sözbir, kongrenin daha fazla uluslararası projelere zemin hazırlayacağı değerlendirmesinde bulundu.



“Uluslararası iş birliklerine ve ülkemiz arıcılığına katkı sunmasını temenni ediyorum”

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen kongrenin, uluslararası iş birliklerine ve ülkemiz arıcılığına katkı sunmasını temenni etti. Yükseköğretim kurumlarının 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı’nı da kutlayan Vali Aslan, konuşmasının devamında, arıların nebati üretimdeki önemi, ülkemizin bal arısı gen çeşitliliği, bal üretimindeki verimliliğin artırılması konularında değerlendirmelerde bulunarak kongrenin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Açılış ve protokol konuşmalarının ardından Vali Aslan ve Rektör Sözbir, üreticilerin ve sektör temsilcilerinin ürünlerinin sergilendiği tanıtım stantları ile “Arı Varsa Hayat Var” temalı Dünya Arı Günü Resim Yarışması’nda ödül kazanan resimlerin yer aldığı sergiyi ziyaret etti.

Kongrenin öğleden sonraki programına katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce yaptığı konuşmada, insanlık adına çok önemli bir konuyu bilimsel münazaraya açması ve bilimin değerlerini paylaşmasından dolayı Rektör Nedim Sözbir’i tebrik etti. “Arı varsa hayat var, arı varsa insanlık var, arı varsa gelecek var” diyen Yüce, arının yaşama katkı sağladığını söyledi. Arıların iş disiplini, amirine itaat, insanlığın geleceği için ürün yapma, tozlaşma ile bitkilerin verimini ve kalitesini artırma gibi çok önemli dersler verdiğini dile getiren Başkan Yüce, önemli olanın yaşadığımız çevreyi gelecek nesillere yaşanabilir şekilde bırakmak olduğunu ifade etti.

Programın devamında farklı salonlarda yapılan oturumlarda, alanında uzman yerli ve yabancı akademisyenler, araştırmacılar, sektör temsilcileri ve davetli konuşmacılar; Bal Arısı Biyolojik Çeşitliliği, Arıcılık ve Uygulamaları, Arı Ürünleri ve Üretim Teknolojileri, Arı Biyolojisi, Arı Hastalık ve Zararlıları, Polinasyon ve Diğer Polinatörler” gibi birçok konu başlığındaki sunumlarını katılımcılarla paylaştı.

(Ali Yıldız)