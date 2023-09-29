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BAKÜ (İHA) - 'AGRO TV Azerbaycan' ve KOBSKA'nın ortaklaşa düzenleyeceği 'II. Uluslararası Tarımsal İş Forumu' 15-16 Şubat 2024 tarihlerinde Bakü'de gerçekleştirilecek. Geçen yıl Şubat-Mart aylarında düzenlenen, 600'den fazla ziyaretçinin katıldığı, aynı zamanda Azerbaycan'ın ve dünyanın tarım alanında önde gelen firmalarını bir araya getiren, 55'in üzerinde yerli ve yabancı firmanın ürünlerinin sergilendiği fuarda yoğun B2B ve B2C görüşmeler de gerçekleştirildi.

Bakü'de düzenlenen II. Türk Devletleri Tarımsal İş Forumu'nda konuşan AGRO TV Türkiye ve AGRO TV Azerbaycan CEO'su Doğan Başaran, 2. Uluslararası Tarımsal İş Forumunun Türk devlet başkanlarının bölgeye yönelik genel vizyonuyla da örtüşeceğini söyledi. Başaran, "Forumun gerçekleştirilme amaçlarından biri de budur. Bu ticaret forumlarının Özbekistan'da ve diğer bazı ülkelerde sürekli olarak düzenleneceğini belirtmek isterim. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da KOBSKA ve AGRO TV bu büyük etkinliği gerçekleştirecek. Amacımız yatırımcıları Azerbaycan'a getirip Azerbaycanlı firmaların başka ülkelere giderek ticaretini artırmak için çalışmalarını sağlamaktır. Bununla bölgede ve Türk dili konuşulan ülkelerde tarımsal ticaretin köprüsü olacağız" dedi.

KOBSKA Başkanı Nigar Alasgarova, forumun asıl amacının girişimciler arasındaki iş birliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Alasgarova, "2024 yılında gerçekleştirilecek forum, geçen yıla göre daha büyük formatta ve daha ilgi çekici bir programla düzenlenecek” ifadelerini kullandı.

Ticaret alanında Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini daha da geliştirecek olan fuarın temel hedefi, tarım alanında faaliyet gösteren mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin satış fırsatlarının arttırılması, Azerbaycan ve Türkiye KOBİ kuruluşları arasındaki işbirliğinin genişletilmesi ve ayrıca hizmet ve ürünlerin tanıtılması olacak. Bakü'de düzenlenecek forumun ardından 19-20 Şubat tarihlerinde Taşkent'te de ilk "Uluslararası Tarımsal İş Forumu" da düzenlenecek. Foruma ülkenin tarım alanında önde gelen şirketleri katılacak ve yeni pazarlara giden yol açılacak. Taşkent'te düzenlenecek forumla birlikte Türk dünyasının ortak vizyonunun güçlendirilmesi hedefleniyor.