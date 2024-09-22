İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 12-19 Eylül'de 2 milyon 645 bin 136 aracın denetlendiğini, 466 bin 170 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

Bu kapsamda, 12-19 Eylül'de 2 milyon 645 bin 136 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 273 sürücüye işlem yapıldığı bilgisini verdi.

Hız ihlalinde bulunan 126 bin 597, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 925, emniyet kemeri kullanmayan 20 bin 376, sürücü belgesiz araç kullanan 18 bin 421, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 788 olmak üzere diğerleriyle toplam 466 bin 170 sürücüye işlem yapıldığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ülkemizde motosiklet ve motorlu bisikletler, toplam motorlu araçların yüzde 19,3'ünü oluşturmasına rağmen, 2024 yılının ilk sekiz aylık döneminde toplam kazaların yüzde 45,2'sine motosiklet ve motorlu bisikletler karıştı. Bu çok yüksek bir oran. Motosikletlerin karıştığı trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması için denetimlerimiz etkin ve yoğun bir şekilde devam edecek."

Paylaşımında trafik denetimlerine ilişkin görüntülere de yer veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadesini kullandı.

Editör: AA AJANS