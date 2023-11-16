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Hitit Üniversitesi’nde düzenlenen bir programa katılan Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay ile birlikte Çorum Valiliği’ni ziyaret etti.



Çorum Valisi Doç. DR. Zülkif Dağlı tarafından karşılanarak Valilik Şeref Defteri’ni de imzalayan Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Coştu daha sonra heyetle birlikte makama geçti. Coştu burada ilimizde kısa bir süre önce göreve başlayan Vali Zülkif Dağlı’yı kutlayarak görevinde başarı diledi.

Vali Zülkif Dağlı da Bakan Yardımcısı Coştu’ya nazik ziyareti için teşekkür etti. Sohbet şeklinde gerçekleşen ziyaret daha sonra basına kapalı devam etti.

Bakan Coştu Valiliğin ardından Çorum Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile KOSGEB İl Müdürlüğü’nü de ziyaret edecek.



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Zekeriya Coştu daha sonra ise Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan Yağmaksan ve Göbbler Elektrikli Araçlar A.Ş.’yi ziyaret ettikten sonra Duduoğlu Çelik Döküm A.Ş’de sanayicilerle buluşacak. Zekeriya Coştu son olarak ise Sanayi Müdürlüğü, KOSGEB, OKA, DOKA ve TSE yetkilileri ile Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde Koordinasyon Toplantısı’na da katılacak.