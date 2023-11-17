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Hitit Üniversitesi’nde düzenlenen programa katıldıktan sonra Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Bakan Yardımcısı Coştu, bakanlığa kurumları da ziyaret ederek hem personelle buraraya geldi hem de Sanayi Müdürü Murat Ocak ile KOSGEB İl Müdürü Halit Sıddık Tonkuş’tan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Zekeriya Coştu daha sonra ise Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan Yağmaksan ve Göbbler Elektrikli Araçlar A.Ş.’yi ziyaret ettikten sonra Duduoğlu Çelik Döküm A.Ş’de sanayicilerle biraraya geldi.

Organize Sanayi Bölgesi’ndeki buluşmada Türkiye’nin dijital dönüşümündeki rolüne ve gelecek vizyonuna değinen Bakan Yardımcısı Coştu, OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı’na da katılarak: “Ülkemizin gurur kaynağı Çorum sanayisi üzerine istişarede bulunduğumuz toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.



Zekeriya Coştu son olarak ise Sanayi Müdürlüğü, KOSGEB, OKA, DOKA ve TSE yetkilileri ile Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde Koordinasyon Toplantısı’na da katılarak ilimizden ayrıldı.