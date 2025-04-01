Bakan Memişoğlu beraberinde AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı, Av. Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve AK Partili yöneticiler ile birlikte Çorum Şehitliği’ni ziyaret ederek dua etti.

Bakan Memişoğlu ve AK Parti heyeti burada Şehitlerimizin kabirleri başında dualar ederek, aziz hatıralarını bir kez daha rahmet ve minnetle andı.

Memişoğlu sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili bir paylaşımda bulunarak; “Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda!” Şehitlerimizin ebedî istirahatgâhındaydık. Toprak kokusu, vatan sevgisinin izlerini yaşatıyor burada. Rahmetle, minnetle, saygıyla. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” görüşüne yer verdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR