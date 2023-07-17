23 Temmuz Pazar günü Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleştirilecek olan delege seçimlerinin Mehmet Akif Ersoy Caddesi No: 101/ A (Yunus Market yanı) adresinde 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacağını kaydeden Ulaş Tokgöz, toplam 3 bin 867 üyenin katılımı ile gerçekleşecek olan seçimlerde 95 delegenin seçileceğini dile getirdi.

Yavruturna ve Kale Mahallesi’nde yapılan seçimlerin birlik, beraberlik ve kardeşlik havasında geçtiğini vurgulayan Tokgöz, aynı havanın Bahçelievler Mahallesi seçimlerinde de yaşanması temennisinde bulunarak, tüm parti üyelerini seçimlere katılmaya davet etti.