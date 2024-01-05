Giyim Evi projesiyle ihtiyaç sahibi ailelerin kıyafet ihtiyaçlarının karşılanacağını, dijital muhtarlık sistemiyle şikayet ve öneriler için tek tıkla 7/24 ulaşılabileceği WhatsApp hattının devreye konulacağını belirten Serkan Kaya, kadın el emeği pazarı projesiyle de dayanışmayı ve üretimi destekleyeceğini söyledi.

Park ve bahçelerin düzenlenmesini, sokak hayvanlarının sahiplenilmesini amaçları arasında sayan Kaya, ihtiyaç sahibi olup da yardım ulaştırılmayan kapı kalmayacağını ifade ederek, “Tüm sorunlar çözülsün, mahallemizin yüzü gülsün” dedi.

Serkan Kaya, Sanayi esnafından Es-Ka Otomotiv sahibi merhum Erdal Kaya’nın oğlu. 1983 BSahçelievler Mahallesi doğumlu. İki çocuk babası. İşletme Fakültesi ve Adalet Yüksekokulu mezunu. 22 yıldır sahibi olduğu oto tamir ve bakım servisinin işletmesini yapıyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yapıyor.