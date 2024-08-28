Çorum'da 1 maganda insanların canını hiçe sayarak cadde ortasında belinden çıkarttığı silahla havaya rastgele ateş etti.



Alınan bilgiye göre dün akşam saatlerinde kimliği öğrenilemeyen bir kişi, kentin en işlek caddesi olan Bahabey Caddesi üzerinde belinden çıkarttığı tabanca ile defalarca havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Her hangi bir yaralanmanın olmadığı olayda polis ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kovan tespit etti.



Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.