Alınan bilgiye göre Engin U., (29), Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi üzerinde bulunan Bahçelievler Mahalle Muhtarlığı yakınlarında kimliği belirsiz kişi yada kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karın bölgesinden yaralanan şahıs sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Engin U.’nun hayati tehlikesinin bulunması nedeni ile yoğun bakıma alındığı öğrenildi.