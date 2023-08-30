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Başkan Aşgın, “Ecdadımızdan emanet bu güzel vatanımızı, rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı şanlı bayrağımız ile 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni onurla korumanın yolunun milletçe kenetlenmek olduğunu bir kez daha idrak ediyoruz.” dedi.

Başkan Aşgın, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Sultan Alparslan, “Şehit olursam üzerimdeki bu beyaz elbise kefenim olsun, zaferi kazanırsak istikbal bizimdir” sözüyle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Biz, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş ve olmaya devam edecek bir milletiz.” vurgusuyla; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” ifadeleriyle nasıl bir millet olduğumuzu açıkça belirtmişlerdir.

Ecdadımızdan emanet bu güzel vatanımızı rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı şanlı bayrağımız ile 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni onurla korumanın yolunun milletçe kenetlenmek olduğunu bir kez daha idrak ediyoruz. Birinci Cihan Harbi ve İstiklal Mücadelesi sonrasında dönemin şartları içerisinde çok büyük ve güçlü ordular karşısında kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile en zor koşullarda dahi milletimiz birlik ve beraberliğinden, hürriyet ve istiklal sevdasından vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir.

26 Ağustos 1071 yılında Anadolu'nun kapılarını Türk Milletine açan Malazgirt Meydan Muharebesi ve 30 Ağustos 1922 tarihinde zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'da milletimizin gönlünde, azminde var olan yüksek inanç ve ruhun bugün de çok iyi idrak edilmesi gerektiğine her olayda şahit oluyoruz.

Malazgirt, Çanakkale ve Büyük Taarruz'da olduğu gibi tarihimizde bütün zaferlerin arkasında hep aynı inanç, aynı vatan sevgisi, aynı bağımsızlık isteği olduğu da bir gerçek. Milletimizin ezelden beridir taşıdığı bu ruhtan aldığı kuvvet, cesaret ile mukaddesatımız adına, vatanımızın bekası uğruna tarihin sayfalarına altın harflerle yazılan zaferler bugün olduğu gibi gelecekte de milletimizin gurur kaynağı olacak; birliğimizin, dirliğimizin, bağımsızlığımızın birer nişanesi olarak ilelebet kalmaya devam edecektir.

Bu vesile ile halkımızın zafer ve kurtuluş günü olan 30 Ağustos'u kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bu ülkenin kurtuluşunda, kuruluşunda ve birliğimizin korunmasında varlığını ortaya koyan gazilerimizi, şehitlerimizi şükran, minnet ve saygıyla yad ediyorum.”