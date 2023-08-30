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Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapmak için bayrağımızı kanlarıyla ala boyayan İstiklal Savaşı kahramanlarımızı, tüm şehitlerimizi saygıyla, şükranla, rahmetle anıyoruz.

Tüm mazlum milletlere ilham kaynağı olmuş, tarihin en haklı, en şanlı bağımsızlık destanını yazmış bu milletin, şu son yıllarda Cumhuriyet’i yok etmek, Türk halkını kendi vatanında köleleştirmek için BOP adı altında kurulmaya çalışılan pusuları, tezgâhları ve oyunları boşa çıkarma iradesini göstermekte de bir an bile tereddüt etmeyeceğine olan sarsılmaz inancımızı, bu vesileyle bir kez daha haykırmak istiyoruz.