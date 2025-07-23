Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ile Meclis Başkanı Erol Karadaş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladıkları mesajda, basının toplumsal işlevine vurgu yaptı.

Başaranhıncal ve Karadaş, mesajlarında basının demokratik toplum yapısındaki önemine dikkat çekerek, “Basın, halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan, kamuoyunun nabzını tutan ve demokrasinin gelişmesine katkı sunan vazgeçilmez bir kurumdur” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, basının özgür ve tarafsız bir şekilde faaliyet göstermesinin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından hayati önemde olduğu vurgulandı. Etik değerlere bağlı, objektif ve sorumlu haberciliğin, basının güvenilirliğini pekiştirdiği belirtildi.

Basın mensuplarının zaman ve mekân fark etmeksizin özveriyle görev yaptığını hatırlatan TSO yöneticileri, “Yurdumuzun dört bir yanında büyük bir fedakârlıkla çalışan değerli basın emekçilerimizin çabaları her türlü takdiri hak etmektedir” dediler.

Mesajda ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“24 Temmuz Basın Bayramı vesilesiyle, kamu yararını önceleyen, doğru ve güvenilir habercilik anlayışıyla görev yapan tüm basın mensuplarımızı gönülden tebrik ediyor; görevlerini her koşulda büyük bir sorumlulukla sürdüren tüm basın çalışanlarına teşekkür ediyoruz.”

Muhabir: Haber Merkezi