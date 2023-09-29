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Bağımlılıkla Mücadele İl Değerlendirme Kurulu Toplantısı Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda bağımlılıkla mücadelede en önemli sürecin önleme ve korumaya yönelik çalışmalar olduğunu belirten Vali Dağlı, tüm taraflarla güçbirliği oluşturarak bilimsel yöntemler ışığında çözüm mekanizmaları geliştirerek, her türlü bağımlılıkla kararlılıkla mücadele edeceklerini söyledi.

Toplantı gündemdeki maddelerin görüşülerek bazı kararlar alınması ile son buldu.