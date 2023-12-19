Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya Akbıyık, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Oğulluk ve Aile Hekimi Dr. Neslihan Hüsülüoğulları, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Aşgın, “Belediyemiz ve Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı arasında “Bağımlılık” konusunda hazırlayacağımız işbirliği protokolü ile ilgili görüş alışverişinde bulunduğumuz Prof. Dr. Derya Akbıyık, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Oğulluk ve Dr. Neslihan Hüsülüoğulları’na ziyaretleri için teşekkür ediyorum” görüşüne yer verdi.