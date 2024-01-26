Milletvekili Mehmet Tahtasız, TBMM Genel Kurulu’nda Bağ-Kur esnafının sorunlarını gündeme getirerek, verdiği sözleri tutmayan AKP hükümetini eleştirdi.

Tahtasız, konuşmasında şunları söyledi:

“VERİLEN SÖZLER HAVADA KALDI”

“Adalet ve Kalkınma Partisi halkımızı maalesef seçimden seçime hatırlıyor. Seçim öncesi sözler verip seçim sonrası unutuyor.

BAĞ-KUR'lulara genel seçim öncesi söz verdiniz ama tutmadınız. BAĞ-KUR'lu esnafımız "Maddi manevi dayanacak gücümüz kalmadı, basit-gerçek usul ayrımı ve 1999 öncesi 7.200 prim gününü kabul etmiyoruz. 1999 öncesi 5 bin ve 5.975 gün primle emeklilik hakkımızdır. BAĞ-KUR'lu gündemde yoksa oy da yok" diyor.

22 yıldır olduğu gibi her seçim öncesi söz verip seçim gelince unuttunuz. Seçim öncesi "Mülakatı kaldıracağız" dediniz, "Emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. BAĞ-KUR'luların, esnafın prim gününü 9.000'den 7.200 güne indireceğiz" dediniz, "Stajyer ve çıraklığı sayılmayanların mağduriyetini gidereceğiz. Tüm memurlara 3600 ek gösterge vereceğiz, ev hanımlarına devlet destekli sigorta yapacağız" diye söz verdiniz ama maalesef bu sözleriniz hep havada kaldı.”