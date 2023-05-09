Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Yarı Final Grup Birinciliği 5-7 Mayıs tarihleri arasında Çankırı'da yapıldı. Çorum'u erkeklerde Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu, kızlarda ise Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu temsil etti. Erkekler kategorisinde B grubunda yer alan Ahmet Tevfik İleri Ortaokuu İdareci Esma Dilekçi önderliğinde Ahmet Arda Kaya, Ömer Efe Özçalıkuşu, Mehmet Ali Yetişgen ve Kıvanç Kafabay oyuncu grubu ile mücadele etti. İlk maçında Ankara temsilcisini 3-2 mağlup eden Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu erkek takımı ikinci maçında ise Karabük'ü 5-0'la geçti. Son maçını Kırşehir temsilcisi ile oynayan Çorum temsilcisi bu maçı da 5-0 kazanarak grubunu lider tamamladı ve finale yükselmeyi başardı.

A grubunda yer alan Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ise İdareci Mervenur Yetişgen önderliğinde Zahide Dinç, Azra Tura, Yağmur Elmas Köle ve Belinay Demir oyuncu grubu ile mücadele etti. İlk maçında Ankara temsilcisine 3-2 mağlup olan Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ikinci maçında Kastamonu'yu 5-0, üçüncü maçında da bir diğer Ankara temsilcisini 3-2 yenerek grubunu ikinci sırada tamamlayarak finale adını yazdırmayı başardı.

Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Türkiye Finalleri 8-11 Haziran tarihleri arasında Bilecik'te yapılacaktır.

(Rıfat KARA)