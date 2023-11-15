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Çorum’un Mecitözü İlçesi Körücek Köyü’nden merhum Sadık ve Sabire Başaran’ın oğlu, Sevgi Başaran’ın eşi, Elif, Betül ve Beste Başaran’ın babaları Ali Ekber Başaran (59) vefat etti.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ, HASTANE HASTANE DOLAŞTIRILDI

Evinde kalp krizi geçiren ve fenalaşması sonucu ambulansla Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılan Ali Ekber Başaran, buradan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, daha sonra ise Elitpark Özel Hastanesi’ne sevk edildi.

Başaran, Elitpark’ta beyne pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti.

KÖRÜCEK’TE TOPRAĞA VERİLECEK

Merhumun cenazesi 16 Kasım Perşembe günü saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek törenin ardından Mecitözü – Körücek Köyü’nde toprağa verilecek.

BABASI DA 40 GÜN ÖNCE VEFAT ETMİŞTİ

Hayata veda eden Ali Ekber Başaran’ın babası Sadık Başaran ise 5 Ekim 2023 tarihinde vefat etmiş ve 6 Ekim’de Körücek Köyü’nde toprağa verilmişti.

Aradan geçen 40 gün sonra aynı aileden ikinci bir cenazenin çıkması derin üzüntüye neden oldu.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.