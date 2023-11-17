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Azmimilli İlkokulu Müdürü Salih Yılmaz ve Sınıf öğretmeni Tuğba Hayda'nın ortak olarak yürüttükleri avrupa ortaklı 'Geri Dönüşüme Merhaba' isimli ve Müdür Yardımcısı Ahmet Erkan Yalçın'ın yürüttüğü avrupa ortaklı 'Masal Diyarım' isimli projeleri ulusal kalite etiketine layık görüldü.

Okul Müdürü Yılmaz ve Sınıf Öğretmeni Hayda'nın ortak olarak yürüttükleri Avrupa Ortaklı 'Geri Dönüşüme Merhaba' isimli projenin amacı yıl boyunca öğrenciler ile birlikte geri dönüşümün önemi işlendi ve öğrencilere geri dönüşümden yeniden üretime nasıl geçiş yapılacağı anlatıldı.

Müdür Yardımcısı Ahmet Erkan Yalçın'ın yürüttüğü Avrupa Ortaklı 'Masal Diyarım' isimli projesinde ise amaç çocuklara masallar aracılığı ile değerlerin eğlenceli bir şekilde öğretilmesi amaçlandı.