Tiyatromuzun uluslararası boyuttaki en önemli oyun yazarı, Çorumlu Tuncer Cücenoğlu’nun Bakü Müzik Tiyatrosu’nda “Kadınım” adı ile sahnelenmeye başlayan “Matruşka”, Qazax Devlet Dram Tiyatrosu’nda “Dosya” ve Sumqayıt Devlet Dram Tiyatrosu’nda ise “Çığ” adlı oyunları geçtiğimiz hafta Azerbaycan’da art arda prömiyer yaptı. Büyük beğeni toplayan oyunların biletleri şimdiden tükendi.

Türkiye dışında 16 ülkede 35 oyunu sahnelenen Cücenoğlu’nun provadaki oyunlarının da eklenmesi ile sene sonuna kadar yurt dışında oynayan oyun sayısı 40’ı bulacak. Oyunları aracılığı ile Türk kültürünü dünyaya tanıtan Cücenoğlu, ülkelerle aramızdaki dostluğu geliştirmeye de devam edecek.