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Nahçıvan Ressamlar Birliği’nce organize edilen “Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Resim Sergisi”ne katılan Milletvekilleri Hamzayeva ile Allahverdiyeva, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen kutlama programına da katıldı.



Azerbaycan Milletvekili Ulviyye Hamzayeva ve ve Nahçıvan Milletvekili Habibe Allahverdiyeva katıldıkları etkinliklerin yanışına Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'ya da nezaket ziyaretinde bulundular.

Ziyarette milletvekilleri Hamzayeva ile Allahverdiyeva tarafından Vali Doç Dağlı’ya Atatürk portresi hediye edildi.

Vali Dağlı da Milletvekilleri Hamzayeva ile Allahverdiyeva’ya nazik ziyaretleri için teşekkür etti.