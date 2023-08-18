Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Burak Küçükbenli ve dernek üyeleri, hem coğrafi, hem de manevi bakımdan kendilerine yakın buldukları Azerbaycan’ı, hedef pazarların başında gördüklerini dile getirerek, bu ülkeye ticari bir ziyaret düşündüklerini ifade ettiler.

Çorum GİAD’ın Azerbaycan İş Forumu’na katılması kararının alındığı toplantıda, Büyükelçi Bağcı, Türkiye’nin kardeş ülkesi olan Azerbaycan’ın fırsatlar ve avantajlarla dolu bir ülke olduğunu dile getirdi. Azerbaycan’da kendilerine ticari bağlantılar kurulması konusunda destek vereceğini ve gerekli ortamı sağlayacağı sözünü verdi.