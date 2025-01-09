Çorum eşrafından, İstanbul’da yaşayan merhum Ragıp ve merhume Kadriye Embiyaoğlu’nun kızları, merhum Orhan Eker’in eşi, Selda-Erden Özkan, Feyza-Ali Cemil Taner ve Akın-Nihan Eker’in anneleri Azade Eker (94), giece saat 01.00’de hayatını kaybetti.
İstanbul’daki Çorumluların etkinliklerine katkıları ile de tanınan Azade Eker’in cenazesi, yarın Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Haber Merkezi