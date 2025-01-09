Gül, 10 Ocak 1846 tarihinde İstanbul Yeşilköy’deki Ayamama Çiftliği’nde kurulan Ziraat Mektebi ile tarımsal öğretimin temellerinin atıldığını belirterek, “Bilimsel ve sağlıklı üretim için çiftçilere gerekli bilgi ve tekniklerin aktarılması, o günden bugüne devam etmektedir” dedi.

ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN ROLÜ ÖNEMLİ

Ziraat mühendislerinin, çiftçiyi ve üreticiyi bilgiyle buluşturma görevini üstlendiğini ifade eden Gül, bu meslek grubunun tarım sektöründeki önemine dikkat çekti. Ziraat mühendislerinin, tarladan sofra zincirine kadar geniş bir çalışma alanına sahip olduğunun altını çizen Gül, “Ziraat mühendisleri, sanayiden enerji üretimine kadar birçok alanda söz sahibidir” diye konuştu.

“HER YEDİ İNSANDAN BİRİ AÇLIKTAN ÖLMEKTEDİR”

İnsanların bitmek bilmeyen sınırsız ihtiyaçlarının karşılanması için doğal kaynakların bilinçsizse ve hızla tüketildiğine dikkat çeken Gül, “Diğer yandan toplumlar arası gelir ve refah dengesizliği giderek artmıştır. Dünya nüfusunun yüzde 1’i, toplam zenginliğin yüzde 40’ına sahipken, yüzde 50’si bu zenginliğin yüzde 1’ine bile sahip değildir. Bu insanların geliri, fakirlik sınırı olan günde 2 doların altındadır. Hatta her yedi insandan biri açlıktan ölmektedir” dedi.

TARIMIN EKONOMİK ROLÜ VE KOOPERATİFLER

Türkiye'nin tarım sektörünün, GSYH içindeki payı azalmış olsa da hâlâ büyük öneme sahip olduğunu belirten Gül, özellikle artan nüfusun beslenmesi ve sanayiye hammadde temini gibi katkılarından bahsetti. Kooperatiflerin niteliğini artırmanın, tarım sektörünün sürdürülebilirliği için kritik olduğunu vurgulayan Gül, “Kooperatiflerin güçlenmesi, ancak teknik beyinlerle mümkün olacaktır” dedi.

ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN ZORLUKLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ziraat mühendislerinin günümüzde düşük ücretlerle çalıştığını ve kayıt dışı ekonomiye dahil olduklarını dile getiren Gül, özel sektördeki maaşların asgari ücretle eşdeğer olduğunu belirtti. Bu durumu düzeltmek adına, makro bazlı kooperatiflerin oluşturulması gerektiğini savunan Gül, “Her yıl 5000 civarında mezun veren ziraat mühendislerinin bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak ülkemiz için zorunludur” ifadelerini kullandı.

MESLEKTAŞLARININ VE PAYDAŞLARIN GÜNÜNÜ KUTLADI

Gül, açıklamasının sonunda, tüm ziraat mühendislerinin “10 Ocak Ziraat Mühendisleri Günü”nü kutlayarak, meslektaşlarını ve tüm paydaşlarını tebrik etti. Ayrıca, "10 Ocak İdareciler Günü"nü kutladığı mülki idare amirlerine ve "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"ne ithafen basın mensuplarına da teşekkür etti.

Editör: SELDA FINDIK