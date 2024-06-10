Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) oturumlarından AYT sınavında çıkan pizza sorusu öğrenciler tarafından çok konuşuldu. Toplam 2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu AYT'de yer alan bir matematik sorusu damga vurdu. "Pizza diliminin kenarlarını yemeyen Ayşe" sorusu, öğrencileri sınavda oldukça zorladı. Peki, pizza dilimlerinin kenarlarını yemeyen Ayşe sorusunun cevabı nedir?

PİZZA SORUSU SOSYAL MEDYADA GÜNDEMİNDE

AYT sınavından çıktıktan sonra, sosyal medya platformu Twitter üzerinden sınav değerlendirmesi yapan öğrenciler, matematik sınavında yer alan "Ayşe" sorusunu gündemine aldı.

AYT'DE GÜNDEM OLAN MATEMATİK SORUSU

"Bir restorandaki her bir pizza için önce daire biçiminde bir pizza hamuru açılmaktadır. Daha sonra bu hamurla eş merkezli bir daire oluşturacak biçimde turuncu renkteki malzemeli kısım oluşturulmaktadır. Bu restorana giden Ali ve Ayşe’nin sipariş ettikleripizzanın üstten görünümü şekilde verilmiştir.

Şekilde verilen pizzayı 8 eş dilime ayıran Ayşe; bu dilimlerden 3’ünü almış, 5’ini de Ali’ye vermiştir. Ali kendi dilimlerinin tamamını yerken Ayşe ise kendi dilimlerinin sadece şekilde turuncu ile gösterilen kısımlarını yemiştir.

Son durumda bu pizzanın üstten görünümünde yer alan dilimlerden Ali’nin yediği kısımların alanı, Ayşe’nin yediği kısımların alanının 2,4 katı olarak hesaplanmıştır.

Buna göre bu pizzanın yarıçapının, turuncu kısmının yarıçapına oranı kaçtır?"

PİZZA SORUSUNUN CEVABI

Sorunun cevabını, ÖSYM resmi sayfası üzerinden yayımladığı YKS soru ve cevap anahtarı kitapçığı üzerinden yanıtladı.

ÖSYM tarafından yayımlanan soru ve cevap anahtarına göre, AYT matematik bölümünde 33. sorunun cevabı "D" olarak açıklandı.

AYT'DE PİZZA SORUSUNA YAPILAN YORUMLAR

-İsmi Ayşe olup AYT sınavına girenler e-devlet üzerinden isim değişikliği başvurusu yapıp bir daha pizza yemeyeceklerini belirtti #2024yks

-Ayşe'ye pizza yemeyi öğretin

-Kenarları yemeyeceksen pizza niye söylüyorsun Ayşe

-Ayşe pizzanın kenarlarını yeseydi dünyamız güzelleşecekti #yks2024

-Ayşe pizza sorusu. Travma resmen

-Ali ve Ayşe o pizza boğazınızda kalsın emi. #yks2024

-Pizza sorusu Allah seni bildiği gibi yapsın Ayşe pizzanın o kenarlarında yesen ölecekmiydin haa haa

-Bugünün gündemi pizzanın kenarını yemeyen ayşe

-Ömrümü yiyeceğine keşke pizzanın kenarını yeseydin Ayşe #yks2024

-Ayşe pizzanın kenarını yememiş diyorlar!#yks2024 #matematik

