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Şefika – Talip Eken çiftinin oğulları Niyazi ile Meryem – İsmail Layık çiftinin kızları Ayşe, coşkulu bir törenle evlendi. Arena Altınkaya Düğün Salonu’nda yapılan düğüne; CHP İl Başkanı Ümit Er, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, belediye meclisi, il genel meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan düğün töreninde davetliler, genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. Genç çiftin nikahını ise Belediye Nikah Memuru Hasan Tomuk, tüm davetliler ve şahitlerin huzurunda kıydı.

ÇORUM HABER genç çifti kutlar ömür boyu mutluluklar diler.