Bolu'nun Taşçılar köyünde ayılar, bahçelere ve arı kovanlarına zarar veriyor. Korkudan bahçelerine gidemeyen köy sakinleri, ayıları uzak tutmak için çeşitli düzenekler kurdu. Köy sakini Muhsin Öztürk, "Tarlamdaki ayçiçekleri insan gibi toplamış, yemiş" dedi.

Mudurnu ilçesine bağlı Taşçılar köyünde ayılar, vatandaşın kabusu oldu. Köy sakinleri, ayıların bahçelere inerek sebze ve meyveleri talan ettiğini, kovanları parçaladığını belirtti. Geçici çözümler üreten köylüler, bahçelerini elektrikli tellerle çevirdi, ayrıca ayıları korkutmak için ses çıkaran düzenekler kurdu. Köy sakinleri, yetkililerden yardım talep etti.

"TARLAMDAKİ AYÇİÇEKLERİ İNSAN GİBİ TOPLAMIŞ, YEMİŞ"

Ayılardan çok endişe duyduklarını söyleyen köy sakini Muhsin Öztürk, "Ayılardan çok endişeliyiz. Benim ayçiçeği tarlam vardı, tarlamdaki ayçiçeklerini insan gibi toplamış, yemiş. Taşkesti’de de bir vatandaşı parçalamış. Benim 50 kovan arım var, korkumdan arıların yanına dahi gidemiyorum. Geceleri yanması için ışık koydum. Bu konuda yetkililerden bir yardım bekliyoruz" dedi.

"BURAYA KORKUTMAK AMACIYLA DÜZENEKLER KURDUK"

Ayıları korkutmak için düzenek kurduklarını belirten Celal Taşçı ise "Ayılar üzüm ve bağlarımızı yedi. Komşularımızın ballarını da yedi. Elektrikli tel aldım, bahçeye tel çekeceğim. Bahçeye gidemiyoruz. Ayıyı vursak cezası var, bunun çaresi ne? Buraya korkutmak amacıyla düzenekler kurduk. Bunlar da olmasa işimiz daha da kötü" ifadelerini kullandı.

