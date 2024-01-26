YEDAŞ’a ait sokak aydınlatmaları konusunda değerlendirmede bulunan YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, “Kaliteli ve kesintisiz enerji anlayışıyla 2023 yılı yatırımları kapsamında 336 bin aydınlatma talebini karşılarken 17 bin 267 adet yeni sokak lambası montajı yaptık. İletişim kanallarımız aracılığıyla gelen aydınlatma taleplerinin büyük bir oranını karşıladık. Sorumlu olduğumuz bölgenin hava ve coğrafi şartları göz önüne alındığında günlük olarak çok fazla sayıda ihbar almaktayız. Şu anda sahada çalışan toplam 641 personelimiz ve 248 aracımız ile aydınlatma taleplerine mümkün olan en kısa sürede müdahale ediyoruz. Aydınlatma ekiplerimiz gün, saat, hava durumu ve bölge fark etmeksizin 7/24 aydınlatma ihbarlarına müdahale sağlıyor. Yalnızca gelen şikayet ve talepleri değil, günlük kontrollerimiz sayesinde bölgelerde tespit ettiğimiz arızaları da anlık olarak gidererek, oluşabilecek daha büyük problemlerin önüne geçiyoruz. YEDAŞ olarak, hizmet bölgelerimize yaptığımız yatırımları her geçen gün arttırarak müşteri memnuniyetini iyileştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.