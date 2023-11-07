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Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Selim Aydın, “Eğitim çalışanlarının “öğrenci-veli şiddetine maruz kalma”, “liyakatsiz yönetici atamaları”, “tayin ve nakil başta olmak üzere özlük hakları”, “ekonomik çaresizlik”, “adaletsiz uygulamalar”, “mesleki imaj zedelenmesi”, “kariyer sınavı” gibi acil çözüm bekleyen önemli sorunları varken, kamuoyunun önlük gibi suni bir tartışma ile meşgul edilmesini doğru bulmuyoruz” dedi.



Türk Eğitim Sen üyeleri önceki gün PTT önünde biraraya geldi. “24 Kasım’da önlük değil, ikramiye istiyoruz” diyen Türk Eğitim-Sen üyeleri Öğretmenler Günü’nde eğitimcilere ikramiye verilmesi konusunda TBMM'ye sunulacak yasa değişikliğine destek olmaları için Çorum milletvekillerine de mektup gönderdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bir genelge yayımlayarak okullarda öğretmenlerin önlük giymesini şart koşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “24 Kasım’da öğretmenlere önlük hediye edeceğiz” açıklamalarına Türk Eğitim-Sen’den de tepki geldi.

PTT önünde basın açıklaması yapan Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği gün olan 24 Kasım’ı büyük bir övünçle kutladıklarını ifade ederek, “Ne mutlu bize ki ilim ve irfan yuvalarında, akıl ve bilimin yol göstericiliğinde, Atatürk’ün öğretileriyle genç nesilleri yetiştiriyoruz. Bilindiği gibi kalkınma ve gelişme hamleleri bilgisi, birikimi, tecrübesi, engin öngörüsüyle medeniyetimizi aydınlatan münevver öğretmenlerimiz sayesinde gerçekleşebilir” dedi.

“Bizler sadece öğretmen değil; aynı zamanda çocuklarımızı hayata hazırlayan, geleceğe taşıyan, onların kendi yolunu çizmesinde öncü rol üstlenen kahramanlarız. Her birimiz kutlu bir görev ifa ediyoruz. Mukaddes değerlerle bezenmiş bir mesleğin neferleri olmakla gurur duyuyoruz. Her 24 Kasım’da göğsümüz kabarır, heyecanlanırız” diyen Selim Aydın bir taraflarının ise buruk olduğunu, öğretmenlerin toplumda hak ettiği itibarı görmediğini düşündüklerini ve toplumdaki saygınlıklarının artırılması noktasında yeterli çabanın da gösterilmediğini şahit olduklarını bildirdi.

Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ederken, öğretmenlerin rol ve sorumluluklarına ilişkin beklentilerinin arttığını buna karşın eğitimcilerin yıldan yıla büyüyen sorunlarına çarenin üretilmediğini, eğitim sürecinin başlıca öğesi olan öğretmenlerin en büyük sorunlarından birisinin de ekonomik durumlarının yetersizliği olduğunu bildiren Aydın,

Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Aydın bu nedenle 24 Kasım’da önlük yerine ikramiye istediklerini, bu kapsamda hazırlanan yasa tasarısına katkı için milletvekillerimize mektup göndererek taleplerini ilettiklerini dile getirdi.