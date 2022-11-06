Dodurga Belediyesi’nde 3. dönemini geçiren Belediye Başkanı Mustafa Aydın, yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Başkan Aydın, kendi asfalt tesisleri olmamasına rağmen sağladığı destekle ilçenin tüm yollarını da asfaltla donattı.

Dodurga İlçesi’nde asfaltsız yolun kalmadığının belirten ve “Ne dediysek o’nu yaptık” diyen Belediye Başkanı Mustafa Aydın, hedeflerine 3 ay öncesinde ulaşmanın hazzını yaşadıklarını vurguladı.

2004 yılında hedeflerinin 2023 yılında asfaltsız, kilit parkesiz, kaldırımsız hiçbir cadde ve sokağın kalmayacağının söylediğini hatırlatan Mustafa Aydın, bu hedefe bugün itibariyle ulaştıklarını anlatarak, yeni açılacak yollar dışında asfaltsız tek bir karış cadde ve sokağın kalmadığını kaydetti. Son olarak da Çatar Caddesi ve Çorum-1 Sokağın asfaltlandığını belirten Aydın, “Bugün itibari ile 2022 asfaltlama çalışmalarımızı sonlandırdık” dedi.

Başarının ekip çalışması ve yardımlaşmayla sağlandığının altını çizen Mustafa Aydın, 2022 yılı içerisindeki asfaltlama çalışmalarında kendilerine tam destek veren Çorum Milletvekillerine, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve tüm personeline, Karayolları Bölge Müdürü Rifat Silov ve Osmancık Karayolları Şefi Ayhan Kırçıloğlu ile özverili şekilde çalışan belediye personeline de teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

