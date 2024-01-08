Anitta Otel’de Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ramiz Erinç Sağkan ile birlikte AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Tokat Baro Başkanı Av. Volkan Bozkurt, Türkiye Barolar Birliği Delegeleri, Baro Yönetim Kurulu Üyeleri ile Baro üyesi avukatların katıldığı programda iki avukat için ruhsat ve yemin töreni yapıldı.



TBB Başkanı Sağkan, Milletvekili Ahlatcı ve Baro Başkanı Kalıpcı stajlarını başarı ile bitiren Av. Burak Ölçer ve Av. Aslıhan Firdevs Özsağlam'a ruhsatlarını vererek cübbelerini giydirdi. Sağkan ve Ahlatcı, aralarına yeni katılan meslektaşlarına başarı dileklerini de iletti.