Olay, dün 4 Temmuz Mahallesi Eski İzmit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maksut Beytaş (55) henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs tarafından kaldırımda silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Beytaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cinayeti işleyen zanlının, Beytaş'ın husumetlisi olduğu iddia edildi.

Öte yandan, cinayete ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, zanlının üst üste ateş ettiği, Beytaş'ın ise yere yığıldığı anlar yer aldı.

İSTANBUL’DA YAKALANDILAR!

Cinayet sonrası olay yerinden kaçan zanlılar için geniş çaplı bir soruşturma başlarken, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maksut B.'nin katil zanlısı U.B.'nin İstanbul'a kaçtığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, U.B.'yi İstanbul'da kıskıvrak yakaladı. U.B.'nin emniyette sorgusunun devam ettiği ve tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.