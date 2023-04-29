Cengiz Atlas ve beraberindekiler Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Lâçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ ilçelerine ziyaretlerde bulunarak CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakına destek istedi.

Gittikleri her ilçede İlçe başkanlarını da ziyaret eden Atlas ve beraberindekiler, vatandaşlarla bir araya geldiler. Ziyaretlerde vatandaşların sorunlarını dinleyen Atlas ve beraberindekiler; Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu’na “Her şey çok güzel olacak” sözleriyle destek istedi.

SEÇİM BÜROSU AÇTI

Öte yandan Cengiz Atlas, 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek amacıyla Bahabey Caddesi üzerinde bir seçim bürosu açtı.



(Haber Merkezi)