Çorum Eczacı Odası, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete uğurlayışımızın yıl dönümünde; saygı, özlem ve minnetle anıyoruz.” denildi.

Açıklamada, Atatürk’ün yalnızca bir milletin kaderini değiştiren büyük bir lider değil, aynı zamanda aklın, bilimin ve insanlık değerlerinin ışığında çağdaş bir Cumhuriyet yaratan eşsiz bir önder olduğu vurgulandı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Atatürk’ün bilime, ilerlemeye ve toplumsal sorumluluğa dayanan mirası; mesleğimizin temel taşlarını oluşturmaya devam etmektedir. Cumhuriyet’in kazanımlarını korumak, bilimin ve aklın rehberliğinde topluma hizmet etmek, her birimizin Atatürk’e olan en büyük vefa borcudur. O’nun ilkeleriyle, fikirleriyle ve emanet ettiği Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır.”

