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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, 8 Temmuz 2023 tarihinde herkese açık kaynaklarda yürütülen sanal devriye faaliyeti sırasında sosyal medya platformunda bir hesaptan paylaşıma rastlanıldığına değinildi. Söz konusu paylaşımda Üsküdar’da bulunan lise öğrencisi A.E.S.’nin Atatürk’ün hatırasına Hakaret ettiğine dair ihbar niteliğinde görüntü ve yazıların olduğunun tespit edildiğine yer verildi.