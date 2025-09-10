Çorum’da resmi törenlerin gerçekleştirildiği Yunus Emre Parkı’nda yer alan Atatürk Anıtı, bakımsız haliyle dikkat çekiyor. 1931 yılında heykeltıraş A. Kenan Yontuç tarafından yapılan bronz döküm heykel, asker kıyafeti giymiş ve sol elinde dürbün tutar pozisyonda.

Zaman içinde oluşan oksitlenmeler nedeniyle heykel kötü bir görüntü sergilerken, çevresindeki mermerler de kırılmış ve çatlamış durumda.

Vatandaşlar, anıta gösterilen ilgisizliğin Atatürk’ün manevi kişiliğine yönelik bir saygısızlık olduğunu belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

Vatandaşlar, “Ülkemizin kurucusu Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtının bakımsız ve deforme olmuş görüntüsü bizi derinden üzmüş ve yaralamıştır” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi