Bismillah...

1-Düşmanın seni taş’ınan, sen düşmanı aş’ınan vur.

2-İyilik düşmanı dost, kötülük dostu düşman eder.

3-Sözünü düşün de konuş. Söz var halk içinde laf var hulk (boğaz) içinde.

4-Öfkeli insan su gören kuduza benzer. Bir damla suyu deniz görür.

5-Öfkeyi yenmek, kuduzu yenmekten daha zordur.

6-Mert kişi hasmını yenen değil, öfkesini yenendir.

7-Nankör insan dürümünü ısırır, burnuna o...

8-Besle kargayı, oysun gözünü.

9-Küsen abdalın zenbili boş kalır.

10-Kırış eşeğim kırış, edeceğin 5 kuruş. (Kibirli kendini beğenenler için.)

11-Halk kulundan intikamını kul ile alır, bilmeyen onu kul yaptı sanır.

12-Ak dağda haksız yere sürüyü boğan kurdun bacağı kara dağda kırılır.

13-Kurt koyunun pahasına bakmaz.

14-Fani dünya hoştur, akıbet mevt ölüm olmazsa cenneti ala hoştur, amma şiddet nar (kızgın ateş) olmazsa.

15-Hak tecelli eyleyince her işi asan eder, halk eder esbabını bir lahzada insan eder.

16-Avcının tüfengi varsa, kuşun da Allah’ı vardır.

17-Suçum yok diye avunma, savlanmayan kuş olmaz. Başa gelmeyen iş olmaz.

18-Tökülceyen at, jokey taşımaz.

19-Suvariyi kişneyen at, yiğidi yürekli avrat öğündürür.

20-Halk sillesinin sedası yoktur. Bir vurursa devası yoktur.

21-Dostu Allah olan çobanın koyununu kurt yemez.

22-Düşmanı Allah olan zalime dünya dost olsa faydası yoktur.

23-Dana bacağından çrık kemirilmiş kemikte et olmaz.

24-Sevgili akar su gibidir. Akar su yosun tutmaz. Sevgili kusur tutmaz, sevdalı aşk, bakıp da görmeyen göz gibidir. Kusur görmez.

25-Ayıp arayan göz marifet görmez.

26-Pelit ağacında ceviz, sahte dostta vefa olmaz.

27-Rıza gözü bütün kusurlara karşı kör eder.

28-Gadap, öfke insanın tüm kusurlarını ortaya çıkarır.

29-Yokuşun dibinde ata arpa fayda etmez, evvel gerekir.

30-Nehir geçilirken at değiştirilmez.

31-Derman sormayasın bi derde dertsize, cefadan söz etmeyesin sefalıya, yani tok açın halinden ne anlar?

32-Hoş, bihoşun halini bilmez.

32-Fırat nehrine ayakları sokmuş olan kimse çöldeki yolcunun ne halde olduğunu bilemez.

33-Bir bardak soğuk suun kıymetini ellerini havaya açmış gökten yağmur bekleyen bedeviye sor.

34-Çölde bir damla su, göz yaşından daha pahalıdır.

35-Cimriden insan, iyilik beklemek mermer dağına tırmanmaya benzer. Asla yol alamaz. Cimriden fayda olmaz.

36-Cimri kimdir. Malı gerçek sahibinden esirgeyendir.

37-Dervişlik olsaydı taç ile hırka, ben dahi alırdım otuza kırka.

38-Lafla peynir gemisi yürümez. Emeksiz yemek haramdır. Bin söz, bir işin yerini tutmaz.

39-Derviş demiş, efendim himmet şeyhi söylemiş.

40-Maddi ve manevi terakkinin, yücelmenin ikisi de emekledir. Almadan vermek Allah’a mahsustur.

41-Çalışmayan sofuya şeyhi, benim kürkümü değil derimi yüzsen içine girsen bile sana bir faydası olmaz. Oğlum gayret, gayret, demiş.

42-Mest olur gördümü bir beyaz topuk, göz zinası ile geçinir moruk.

43-Kömür çöle bakmakla suya kanmaz.

44-Arif isen bir gül yeter kokmaya, cahil isen gir bahçeye yıkmaya.

45-Her canlıya Allah layık olanı verdi. Tırtılın iki dişi olsaydı bütün ormanı yerdi.

46-Kediler haftada bir gün uçabilselerdi, gökte serçelerin nesli biterdi.

(SÜRECEK)