Bismillah...
1-Düşmanın seni taş’ınan, sen düşmanı aş’ınan vur.
2-İyilik düşmanı dost, kötülük dostu düşman eder.
3-Sözünü düşün de konuş. Söz var halk içinde laf var hulk (boğaz) içinde.
4-Öfkeli insan su gören kuduza benzer. Bir damla suyu deniz görür.
5-Öfkeyi yenmek, kuduzu yenmekten daha zordur.
6-Mert kişi hasmını yenen değil, öfkesini yenendir.
7-Nankör insan dürümünü ısırır, burnuna o...
8-Besle kargayı, oysun gözünü.
9-Küsen abdalın zenbili boş kalır.
10-Kırış eşeğim kırış, edeceğin 5 kuruş. (Kibirli kendini beğenenler için.)
11-Halk kulundan intikamını kul ile alır, bilmeyen onu kul yaptı sanır.
12-Ak dağda haksız yere sürüyü boğan kurdun bacağı kara dağda kırılır.
13-Kurt koyunun pahasına bakmaz.
14-Fani dünya hoştur, akıbet mevt ölüm olmazsa cenneti ala hoştur, amma şiddet nar (kızgın ateş) olmazsa.
15-Hak tecelli eyleyince her işi asan eder, halk eder esbabını bir lahzada insan eder.
16-Avcının tüfengi varsa, kuşun da Allah’ı vardır.
17-Suçum yok diye avunma, savlanmayan kuş olmaz. Başa gelmeyen iş olmaz.
18-Tökülceyen at, jokey taşımaz.
19-Suvariyi kişneyen at, yiğidi yürekli avrat öğündürür.
20-Halk sillesinin sedası yoktur. Bir vurursa devası yoktur.
21-Dostu Allah olan çobanın koyununu kurt yemez.
22-Düşmanı Allah olan zalime dünya dost olsa faydası yoktur.
23-Dana bacağından çrık kemirilmiş kemikte et olmaz.
24-Sevgili akar su gibidir. Akar su yosun tutmaz. Sevgili kusur tutmaz, sevdalı aşk, bakıp da görmeyen göz gibidir. Kusur görmez.
25-Ayıp arayan göz marifet görmez.
26-Pelit ağacında ceviz, sahte dostta vefa olmaz.
27-Rıza gözü bütün kusurlara karşı kör eder.
28-Gadap, öfke insanın tüm kusurlarını ortaya çıkarır.
29-Yokuşun dibinde ata arpa fayda etmez, evvel gerekir.
30-Nehir geçilirken at değiştirilmez.
31-Derman sormayasın bi derde dertsize, cefadan söz etmeyesin sefalıya, yani tok açın halinden ne anlar?
32-Hoş, bihoşun halini bilmez.
32-Fırat nehrine ayakları sokmuş olan kimse çöldeki yolcunun ne halde olduğunu bilemez.
33-Bir bardak soğuk suun kıymetini ellerini havaya açmış gökten yağmur bekleyen bedeviye sor.
34-Çölde bir damla su, göz yaşından daha pahalıdır.
35-Cimriden insan, iyilik beklemek mermer dağına tırmanmaya benzer. Asla yol alamaz. Cimriden fayda olmaz.
36-Cimri kimdir. Malı gerçek sahibinden esirgeyendir.
37-Dervişlik olsaydı taç ile hırka, ben dahi alırdım otuza kırka.
38-Lafla peynir gemisi yürümez. Emeksiz yemek haramdır. Bin söz, bir işin yerini tutmaz.
39-Derviş demiş, efendim himmet şeyhi söylemiş.
40-Maddi ve manevi terakkinin, yücelmenin ikisi de emekledir. Almadan vermek Allah’a mahsustur.
41-Çalışmayan sofuya şeyhi, benim kürkümü değil derimi yüzsen içine girsen bile sana bir faydası olmaz. Oğlum gayret, gayret, demiş.
42-Mest olur gördümü bir beyaz topuk, göz zinası ile geçinir moruk.
43-Kömür çöle bakmakla suya kanmaz.
44-Arif isen bir gül yeter kokmaya, cahil isen gir bahçeye yıkmaya.
45-Her canlıya Allah layık olanı verdi. Tırtılın iki dişi olsaydı bütün ormanı yerdi.
46-Kediler haftada bir gün uçabilselerdi, gökte serçelerin nesli biterdi.
(SÜRECEK)