*Kılıç kanatır acıtır, kalem kansızdır acıtır. Dil yarası kılıç yarasızdan acıdır.
*Ergen gözüyle kız, gece gözüyle bez alınmaz.
*Açık yaraya kurt düşmez.
*Demiri pas, ağacı kurt, yiğidi dert öldürür.
*Dilim ettin beni dilim dilim.
*Dilim senden çektiğim zulüm.
*Bülbülün çilesi dilindendir.
*İktisat-tasarruf ailede mutluluğun 5 temel esasından biridir. 1-Sadakat, 2-İktisat, 3-Nezaket, 4-Nezafet, 5-Zerafet. İktisat eden geçim sıkıntısı çekmez. İsraf eden zillete düşer.
*Kainatta mevcut olan bütün nimetlerin veriliş sebebi şükür içindir.
*Bütün yükümlülüklerin ifası şükür idindir, şükürdür. Şükretmeyen nankördür.
*Şükrün malı çoğalttığı güneş kadar gerçektir.
*İnsanın alası içinde, davarın alası dışında. Şekil değil öze bak, söze değil göze bak.
*Evlilik gül bahçesidir.
*Gül de, diken de bir arada bulunur. Gülünü seven dikenine katlanır.
*Kadına el kalkmaz. Aslan bile kadına dokunmaz.
*Kadının, eşin birisi ala, ikincisi püsküllü beladır.
*Avradını yoklukta sına.
*Malın hayırlısı enendir.
*Uyku bedeni sarmışsa, yastık görünür.
*Ayağını sıcak tut, başını serin. Bir derde uğrarsan düşünme derin.
*Dertlerin kapısı mide, dermanı perhizdir.
*40 yaşına kadar sen yemeği, 40’ından sonra yemek seni yer.
*Aman diyene kılıç çekilmez.
*Düşman seni daşla, sen düşmanı aşla vur.
*Eşek ölür semeri, insan ölür eseri kalır.
*Şu dünyada bırakmadıysan bir eser, sen ölünce yerinde yeller eser.
*Eşeğe semeri, kadına kemeri yük olmaz.
*Köpeğe rastlamaktansa, çalışı dolaşmak yeğdir.
*Huyunu bilmediğin atın arkasından yürüme.
*Sofrada elini, mecliste dilini tut.
*Kimse ile söğüşme, getirir dövüşme.
*Bakmakla öğrenilse idi, kediler kasap olurdu.
*Sadık dost, akraban yeğdir.
*Dost acı söyler, ama doğru söyler.
*Ara bozan doğrudan, problem çözen yalan iyidir.
*Sende kuyruk, bende evlat acısı varken, biz dost olamayız.
*Dünyada halledilmeyecek iş yoktur, zaman alır.
*Eşekten doğar katır, ne hal bilir he hatır.
*Ev hırsızına kilit olmaz, fayda etmez.
*Öfke ile kalkan zararla oturur.
*Göz hasmını bilir.
*Hain sözden sakının.
*Emmim dayım, hepsinden aldım payım.
*El ağzına kilit olmaz, yumurtaya kulp takılmaz.
*Cahil ile sohbet etme, dokundukça pislik akar.
*Bağa git izin olsun, üzüm yemeye yüzün olsun.
*Acıma ki acınacak hale sen düşersin.
*Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
*Ağır giden dağ aşar, hızlı giden düzde şaşar.
*Bir kapıda at da bulunur, it de bulunur.
*Aptaldan paşa, tahtadan maşa olmaz.
*Çarşı köpeği yalak olur.
*Var mı pulun çoktur kulun. Yoksa pulun, giysin çulun.
*Taşkınlığın sonu şaşkınlıktır.
*Bedava sirke baldan tatlıdır.
*Hediye atın dişine bakılmaz.
*İti an, deyneği hazırla.
*İyi insan lafın üstüne gelir.
*Yavuz at yemini artırır.
*Gerçek dost, olur yoluna post.
*Eden bulur, inleyen ölür. Etme bulma dünyasıdır.
*El eli yur, eller de yüzü yur.
*Ağzından hayır çıksın, bari şer söyleme.
*Isıramadığın, bükemediğin bileği eli öpeceksin.
*Mertlik vefada, dostluk cefada belli olur.
*Komşu kuşu avlanmaz.
*Ellenme, dillenme, bellenme.
*Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.
*Yalan yılandır. Mutlaka bir gün sahibini sokar.
*At, avrat, silah, bir de altın emanete verilmez.
*Yiğit at sahibinin altında kişner.
*Ya hayır söyle, veyahut sükut et.
*At binicisine göre kişner.
*Atına bakan ardına bakmaz.
*Atı yiğit olan yolda kalmaz.
*Derman derdin öz kardeşidir. Derman daima derdin yanındadır.
*Ördek anasından yüzmeyi bilerek doğar.
*Yokluk vatanı gurbet eder.
*Kurtlu incirin kör alıcısı olur.
*Dağ dağa kavuşmaz da, insan insana kavuşur.
(SÜRECEK)